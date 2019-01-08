أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ،أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي،أوقفت يوم 07 جانفي 2019، ثلاثة تجار مخدرات وضبطت (304) كيلوغرامات من الكيف المعالج، خلال عمليات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وسطيف.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان ، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالوادي، محاولة تهريب كمية هامة من الأدوية تُقدر بـ (10752) علبة، في حين أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (51) شخصا بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان.