أفادت قيادة الدرك الوطني لولاية بومرداس، اليوم الثلاثاء، أن فصيلة الأبحاث ألقت القبض على شبكة هامة مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة يقودها أجانب.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني، أن عناصر فصيلة الأبحاث ألقت القبض على شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة عدد عناصرها عشرة متهمين منهم أجانب وتم حجز كمية معتبرة من الأسلحة النارية، أجنبية الصنع، وكمية من الذخيرة عددها ثلاثة آلاف طلقة نارية وحجز معدات تستعمل في صناعة الذخيرة ووثائق وجوازات سفر أجنبية ومركبات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

وأكدت قيادة الدرك الوطني، أن العملية هامة وكانت الشبكة تنشط بالتراب الوطني.