تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأوضح بيان لذات الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدرك الوطني قد تمكنت الخميس الفارط من وضع حد لنشاط أربعة عناصر يشكلون أفراد شبكة مختصة في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية عبر البحر حيث كانوا بصدد التحضير لعملية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ بلدية المرسى.

وأضاف، أن هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما شريط فيديو يظهر قيام صاحبه بالترويج والتدبير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حيث باشرت الفرقة المختصة تحرياتها ليتم التوصل إلى تحديد هوية صاحب الفيديو.

كما أسفرت التحقيقات مع المشتبه به على توقيف ثلاثة أشخاص آخرين وحجز القارب الذي كان سيستعمله الموقوفون في عملية الهجرة غير الشرعية.

وتم أمس الإثنين تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس، حيث أحال القضية إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتنس ووضع القارب بمحشر بلدية المرسى.