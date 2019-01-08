سيخضع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية ظلت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، حسبما ورد في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 77.

ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة والمتممة، والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة.

كما أوضح المرسوم التنفيذي أن هذا الرسم يطبق سنويا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاثة (03) سنوات ابتداء من تاريخ منحها للمستفيد.

ويحدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، يضيف نفس المصدر.

"ويقصد بالقطعة الأرضية المهيئة، بمقتضى هذا المرسوم، كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب"، وجاء أيضا في المرسوم أن "القطعة الأرضية غير المستغلة تعد كل قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا".

ويقصد بالاستغلال الجزئي، كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل إنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للمعايير والشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.

كما أضاف المرسوم أن مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا ألزم بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها ذات أهمية بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة.

تخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا لجمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة.

كما يمكن لمصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة.

تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة.

من جهة أخرى، ينص المرسوم على أن تحصيل هذا الرسم المقدر بـ 5 بالمائة لا يعفي المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية محتملة من اجل فسخ الصفقة.