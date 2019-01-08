نجح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب زايد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا التي تقام في دولة الإمارات.

وكانت فيتنام سباقة للتهديف بنيران صديقة عبر علي فائز عطية الذي سجل عن الطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 24 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن "أسود الرافدين" من إدراك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق مهند علي كاظم.

وتمكن المنتخب الفيتنامي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق كونغ فيونغ نغوين (42)، لكن همام فرج نجح في إدراك التعادل للعراق، قبل أن يمنح على كاظم العراق فوزا ثمينا في الدقيقة (90).

وبهذه النتيجة، يحصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الرابعة للبطولة.