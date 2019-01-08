تم تسجيل عطبين بقناتي التحويل انطلاقا من سدي مكسة والشافية بولاية الطارف اللذين يمثلان الموردين الرئيسيين لتموين ولاية عنابة بمياه الشرب، مما تسبب في غلق مؤقت للسدين والشروع في أشغال التصليح، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير الموارد المائية بعنابة، عبد النور آيت منصور.

وتمثل العطب الأول في تسجيل نقطة تسرب هامة للمياه عبر قناة التحويل انطلاقا من سد الشافية وذلك على مستوى منطقة "زيزر" بولاية الطارف، فيما سجل العطب الثاني بقناة جر الماء الخام انطلاقا من سد مكسة تسببت فيه مؤسسة إنجاز أشغال الري "سوجيرويت"، كما أوضح نفس المسؤول .

وتجري حاليا أشغال إصلاح هذين العطبين بالتنسيق ما بين إطارات كل من قطاع الموارد المائية والجزائرية للمياه ومؤسسة الإنجاز "سوجيرويت"، وفق ذات المسؤول، الذي أوضح أن أشغال الإصلاح ستتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء وأن إعادة فتح السدين والعودة إلى الاستغلال العادي للمياه انطلاقا من سدي مكسة والشافية مرتقبة في "غضون اليومين المقبلين".

وقد تسبب هذان العطبان في توقيف التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات عنابة والحجار والبوني وسيدي عمار وسرايدي بالإضافة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش وذلك إلى غاية إنهاء أشغال التصليح، مثلما أفاد به من جهته مدير وحدة الجزائرية للمياه، عبد الحليم طبوشي.

ويتم تزويد ولاية عنابة بالمياه الصالحة للشرب بصفة أساسية انطلاقا من سدي الشافية ومكسة بولاية الطارف بالإضافة إلى المياه الجوفية التي تستغل لتغطية احتياجات عدة مناطق وبلديات بالولاية على غرار شطايبي وتريعات والعلمة والشرفة وبرحال، استنادا لذات المسؤول.

ويتم بولاية عنابة لتغطية احتياجات السكان والمنشآت الصناعية من المياه يوميا، تسخير 150 ألف متر مكعب من المياه من بينها 40 ألف متر مكعب تمثل المياه الجوفية المستغلة عن طريق الآبار.

للتذكير، تم في إطار المخطط الاستعجالي الخاص بالمياه بولايتي عنابة والطارف تسجيل مشروع لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة دراوش بولاية الطارف بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا من بينها 60 بالمائة من هذه الطاقة توجه لتغطية احتياجات ولاية عنابة من هذه المادة الحيوية.