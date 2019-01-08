ستجري عملية سحب القرعة للدورين ثمن النهائي وربع النهائي لكاس الجزائر لكرة القدم (أكابر) يوم الأحد 13 جانفي (سا 18:30) بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بعين البنيان (الجزائر)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وستدور مباريات الدور ثمن النهائي للمنافسة الشعبية يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 جانفي على أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي (19 و20 فيفري ذهابا) و(26 و27 فيفري إيابا).

وبرمج اللقاء الأخير للدور السادس عشر بين أمل بوسعادة ووفاق سطيف يوم 15 جانفي الجاري بملعب بوسعادة.