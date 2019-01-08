من المتوقع استكمال الأشغال المتعلقة بتجديد خط ومسار الرص للسكة الحديدية الرابط بين الشفة والعفرون (البليدة) في منتصف فيفري 2019، حسب ما أفادت به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن الأشغال الخاصة بتجديد خط و مسار الرص للسكك الحديدية بين الشفة و العفرون من المنتظر أن تستكمل خلال منتصف فبراير القادم".

و ذكرت الشركة أن هذه الأشغال تندرج في إطار تحسين آجال السير وتدفق الحركة على مستوى الضاحية الغربية.