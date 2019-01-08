حقق منتخب السعودية فوزًا سهلًا على نظيره كوريا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مكتوم بن راشد، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات.

شهد اللقاء سيطرة واضحة للمنتخب السعودي على أحداث المباراة، وافتتح التسجيل هنان باهبري للمنتخب الأخضر في الدقيقة 28، وعزز محمد آل فتيل النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني استسلم لاعبو المنتخب الكوري ليسجل سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 70. واختتم الأهداف فهد المولد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، لتنتهي أحداث المباراة بفوز السعودية برباعية نظيفة.

وتضم المجموعة الخامسة كل من السعودية، كوريا الشمالية، قطر ولبنان.