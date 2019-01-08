تم تعيين رئيس معهد الآداب واللغات بجامعة البويرة، محمد جلاوي، رئيسا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية لمدة أربع سنوات بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ديسمبر 2018 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

كما تم بموجب مرسوم رئاسي آخر تعيين أعضاء المجمع من بينهم عبد الرزاق دوراري وصالح بايو ومالك بوجلال وجودي مرداسي وجمال نحلي وعبد الكريم عوفي والسعيد هادف وسامية دحماني وحسينة خردوسي وعبد العزيز برقاي.

يذكر أن المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الموضوع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، تم إنشاؤه بموجب المادة الرابعة من الدستور المعدل سنة 2016.

ويتكفل هذا المجمع على الخصوص بجمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.

وتتكون تشكيلة هذه الهيئة من خبراء وكفاءات في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الأمازيغية والعلوم ذات الصلة.