قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ڨالمة، مساء اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد في حق المتهم "ك.حمزة"30سنة، المتابع بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد "في حق الضحية الكهل "خ.س.حسين" البالغ من العمر 50 سنة، في جريمة القتل البشعة التي اهتزت لها مدينة حمام دباغ شهر أكتوبر من العام 2016 حسبما جاء في جلسة المحاكمة.

ترجع وقائع القضية إلى أكتوبر من سنة 2016، بعد صداقة نبتت بمدينة سكيكدة التي ينحدران منها، حين كانا يعملان معا بمحل لأحد الخواص لتصليح إطارات السيارات. وقد تطوّرت الصداقة إلى جلسات خمر وسمر بينهما، لتستقرّ في شركة خاصة مضطلعة بمشروع لتوسيع محطة الضخ ببوهمدان في ڨالمة، التي استأجرت لهما شقة لأحد الخواص بحي البساتين بمدينة حمام دباغ، للمبيت فيها.

وبمرور الأيام، تطورت علاقة صداقتهما ووطّدتها مجالس الشراب، لتنتهي بشجار داخل المنزل المؤجّر، انتهى بضربات قاتلة على مستوى الصدر والرّأس من المتهم للضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الجامعي بعنابة، كما جاء في الوقائع.

المتهم لدى مثوله أمام محكمة الجنايات، لم ينكر الصداقة التي جمعته بالضحية، كونهما عملا مع بعضهما في سكيكدة وفي حمام دباغ بقالمة، وقد كان (الضحية) رئيس فوج العمل بالشركة التي كان يعملان بها. وصرّح في سرده للوقائع بأنّه لما كان يقيم مع الضحية داخل الشقة المستأجرة، كثيرا ما تعرّض إلى التحرش الجنسي من الضحية.

وقال خلال جلسة المحاكمة بأنّه يوم الوقائع، دعاه الضحية إلى العشاء معه بمكان الإقامة بالسكن المستأجر، وبعدما قاما باستهلاك كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، وفي لحظة حاول الخلود فيها للنوم مثلما قال، تفاجأ بالضحية يتهجم عليه ، محاولا الاعتداء عليه جنسيا، مفيدا بأنها ليست المرة الأولى، ما دفعه لتوجيه لكمات للضحية أسقطته أرضا، ثم راح يضربه بقدميه وهو على الأرض إلى أن أدخله في غيبوبة، وتركه وفر إلى سكيكدة إلى أن تم القبض عليه.

ممثل الحق العام واجه المتهم بالأدلة والقرائن، التي تدينه، ملتمسا عقوبة الإعدام. وبعد المداولات القانونية قضت محكمة الجنايات بالعقوبة سالفة الذكر.