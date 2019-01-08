

احرز النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018 في حفل توزيع جوائز الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الذي نظم مساء اليوم الثلاثاء بديامنياديو (30 كلم عن دكار).

وحسم محمد صلاح (26 سنة) هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد منافسة مع زميله في فريق ليفربولي السنغالي ساديو ماني والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنكليزي.

وبهذا التتويج أصبح "الفرعون المصري" أول لاعب من شمال القارة الإفريقية ينال هذه الجائزة مرتين متتاليتين معادلا بذلك الإنجاز الذي حققه السنغالي حاجي ضيوف (2001 و2002)ي والكاميروني صامويل إيتو (2003 و2004) والإيفواري يايا توريه (2011 و2012).

وفازت بجائزة أفضل لاعبة، الجنوب إفريقية ثيمبي غاتلانا متفوقة على الثنائي النيجيري أسيسات أوشوالا و فرانسيسكا أورديغا.

أما فيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، ففاز بها الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب متفوقًا على أليو سيسيه المدير الفني للسنغال، ومعين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي.

وفازت بجائزة أفضل مدربة، انتزعت الجائزة الجنوب إفريقية ديسيريه أليس متفوقة على جوزيف ندوكو مدرب الكاميرون وتوماس دينيربي مدرب نيجيريا.

وفاز بجائزة أفضل اتحاد وطني، الاتحاد المغربي لكرة القدم، والتي حصل عليها رئيس الاتحاد فوزي لقجع.

وحصل المغربي أشرف حكيمي على جائزة أفضل لاعب صاعد متفوقًا على النيجيري ويلفريد ندادي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي والإيفواري فرانك كيسي المحترف في ميلان الإيطالي.

وفاز بجائزة أفضل هدف في القارة السمراء، لاعبة جنوب إفريقيا تشيمبي.