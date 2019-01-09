أثناء الزيارة التي قادت وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، إلى ولاية الجلفة خلال الأيام الأخيرة، صرح بأنه تم تسجيل نفوق 2000 رأس ماشية فقط على المستوى الوطني، متهما وسائل الإعلام بتضخيم الأرقام، وأضاف الوزير أن الوباء متحكم فيه، لكن الواقع ينتقض هذه التصريحات، والأرقام المعلن عنها تشير، حسب ما تم الإعلان عنه في كل ولاية بالموازاة مع تصريح الوزير، بأن هناك نفوق 1200 رأس بولاية الأغواط وأكثر من هذا العدد بولاية الجلفة وأزيد من 700 رأس بالمدية، بالإضافة إلى ما سجلته ولايات أخرى وصل إليها وباء صغار المجترات. وبغض النظر عن الأرقام غير مصرح بها، كشفت لنا الزيارات الميدانية وحديثنا مع الموالين أن العشرات من الموالين لم يعلنوا عن مواشيهم التي نفقت، أما قول الوزير بأن الوباء تم التحكم فيه، فإن ولاية الجلفة تسجل كل يوم بؤرا جديدة من الوباء من جنوبها الشاسع إلى شمالها!