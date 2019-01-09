تفاجأ منتخبو عدة تشكيلات سياسية في برج بوعريريج، بدعوتهم لعقد دورة استثنائية لتزكية رئيس المجلس الشعبي الولائي، بعد فوز الرئيس السابق عبد الكريم مباركية بمقعد مجلس الأمة، وسط أحاديث عن محاولات أحد النواب استغلال نفوذه القوي لفرض مرشح من أتباعه، من الحزب العتيد، دون استشارة منتخبي الحزب نفسه، معتمدا في فرض رأيه على مختلف الأطراف، على اليد الخفية التي يهدد بها الجميع، ما أثار موجة من القلق والاستنكار بين المنتخبين في جبهة التحرير الوطني وغيرها من التشكيلات ويهدد أيضا استقرار المجلس الشعبي الولائي مستقبلا.