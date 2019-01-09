أصدرت محكمة صهيونية، حكما يقضي بسجن وزير الطاقة الصهيوني السابق غونين سيغيف 11 عاما، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.

وحسب القناة العبرية العاشرة، فقد وقع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق على صفقة مع القضاء، اعترف بموجبها بارتكابه جريمة ضد أمن الكيان الصهيوني، وبإجراء اتصالات مع مخبري دول معادية.

وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه، حكمت المحكمة بسجن سيغيف 11 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران.

وقال محامي المتهم إنه تم تعديل لائحة الاتهام بشكل كبير، حيث تم وفق الصفقة إزالة جريمة الخيانة من لائحة الاتهام.

وحسب مصادر عبرية، فقد بدأ سيغيف التعاون مع الإيرانيين عام 2012 وقدم لهم معلومات في مجالات الأمن والطاقة.

وجرى تجنيد سيغيف من قبل طاقم السفارة الإيرانية في نيجيريا، وزار إيران مرتين على الأقل حيث التقى بممثلي المخابرات الإيرانية.

وعاش سيغيف في السنوات الأخيرة في نيجيريا وعمل طبيبا، بعد منعه من ذلك على خلفية محاولته الفاشلة لتهريب عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة من هولندا.