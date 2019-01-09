أفادت شبكة "سي.بي.إس"، أمس الثلاثاء إن أنتوني زيني، وهو جنرال أمريكي متقاعد كان يحاول حل الأزمة بين قطر وبعض جيرانها وتشكيل تحالف أمني عربي لاحتواء نفوذ إيران، استقال من منصبه.

ونسبت الشبكة إلى زيني قوله إنه تنحى عن المهمة التي أوكلت له من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن أدرك أنه لا يستطيع حل النزاع بسبب "عدم استعداد زعماء المنطقة للموافقة على جهود وساطة مستدامة عرضنا القيام بها أو المساعدة في تنفيذها".

ويضع النزاع قطر في مواجهة أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة في 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر تهمة دعم الإرهاب ولا يوجد مؤشر على حل للأزمة.

وكان زيني أيضا كبير المفاوضين لتشكيل التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط والذي كان سيلزم الحكومات في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين ومصر والأردن بمعاهدة أمنية وسياسية واقتصادية بقيادة الولايات المتحدة للتصدي لإيران.