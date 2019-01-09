أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال مشتبه به متورط في هجمات باريس 2015، والتي استهدفت 6 مواقع مزدحمة في العاصمة الفرنسية، من بينها ملعب رياضي وقاعة حفلات ومطاعم وحانات واستغرقت نحو ساعتين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا.

وقال المدعي العام في العاصمة البلجيكية بروكسل ،حسبما ذكرت قناة (بي إف إم) الفرنسية الإخبارية ،اليوم الأربعاء، "إنه تم اعتقال شخص يشتبه في قيامه بتزويد المسلحين، الذين هاجموا عدة مواقع في باريس في 13 نوفمبر 2015 بالأسلحة".