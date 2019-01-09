كشف مصدر بالمفتشية البيطرية لدى مصالح مديرية الفلاحة بولاية غليزان، عن نفوق 233 رأس من صغار المجترات إثر إصابتها بطاعون المجترات والحمى القلاعية.

وقال ذات المصدر، بأن المصالح البيطرية قد قامت بالكشف عن 3344 رأس على مستوى 21 مستثمرة فلاحية منتشرة بثماني بلديات بولاية غليزان، إثر الاشتباه في إصابة رؤوس بهذا المرض الخطير الذي أصاب صغار المجترات.

كما أضاف المصدر، بأن التحاليل التي أرسلت إلى المخبر بعد رفع العينات، أكدت الإصابات بالمستثمرات الواقعة بتراب بلدية سيدي امحمد بن عودة المتاخمة لعاصمة الولاية. وهذا بعد رفع 403 عينة. إلى ذلك، طالب عدد من مربي الماشية الذين تكبدوا خسائر كبيرة من السلطات المحلية إدراجهم ضمن المتضررين.