عثرت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا على 3 شجيرات للقنب الهندي بحوزة أحد المواطنين كان يزرعها بمنزله ببوزريعة (أعالي العاصمة)،حسبما أفاد به بيان ذات المصالح اليوم الأربعاء.

و قامت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، أثناء مراقبة سيارة سياحية، بتوقيف مشتبه فيه و بعد إخضاعها لعملية المراقبة القانونية، عثر بداخلها على ثلاثة (03) أكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على عشبة مخدر من نوع القنب الهندي، ليتم على إثر ذلك تحويله الى مقر الأمن للتحقيق معه، يضيف البيان.

و أكد نفس المصدر أن المشتبه فيه "اعترف بحيازته واستهلاكه للمخدرات"، و أن ما ضُبط بحوزته يعد "ملكه قد اقتناه من عند شخص مجهول"، نافيا أن تكون له صلة بالمتاجرة في القنب الهندي.

و بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، وفق ذات البيان، عثرت عناصر الشرطة على إناء مزروع به نبتة مخدّرة وجذور شجيرة أخرى، و بمواجهة المشتبه فيه بمختلف الدلائل، اعترف هذا الأخير بشرائه للنبتة "بالعملة الصعبة حيث قام

بزراعتها على سبيل التجربة".

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها،تم عرض المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت.