تحدثت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن حيثيات العملية الأمنية التي قامت بها جهات مختصة في محافظة القطيف ضد خلية إجرامية تحصنت في منزل، وقامت بتصفيتها.

وقال المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة إنه بعد تحليل بيانات أمنية حول عناصر إرهابية "تم الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي".

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت يوم الاثنين الماضي، عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنيا".

وأشار إلى أنه تم توجيه نداءات للمتحصنين في المنزل "لكنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع".

وأكد أنه نتيجة لذلك، قتل 6 من المطلوبين، وألقي القبض على السابع بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، فيما أصيب 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

وأوضح أنه تم ضبط 7 رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس ورشاش وذخيرة و22 هاتفا جوالا.