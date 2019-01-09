تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بعين تموشنت من تفكيك شبكتين (2) مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإسبانية و توقيف 5 من أفرادها، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية.

وتمت عملية تفكيك الشبكة الأولى بناء على تحريات ميدانية باشرتها مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية ببوزجار، حيث تمكنت من الإيقاع بأفراد شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية بالبحر مشكلة من 3 عناصر يتراوح سنهم بين 20 سنة و 35 سنة ينحدرون جميعا من ولاية عين تموشنت، حيث تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية لبلدية سيدي بن عدة بأمر قضائي صادر عن محكمة العامرية، حسبما أضاف ذات المصدر الأمني.

ومن جهتها توصلت عناصر الفرقة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة من تحديد هوية أفراد شبكة ثانية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية حيث تم توقيف عنصرين ينشطان بها يتراوح سنهما بين 24 سنة و 28 سنة سلطت في شأنهما بعد مثولهما أمام محكمة العامرية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 300 ألف دج، استنادا لذات المصدر.

وتأتي هتان العمليتان مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني بعين تموشنت لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث سبق و أن نفذت ذات لمصالح غضون الأسبوع الجاري لعملية مماثلة سمحت بالإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير

الشرعية كانت تنشط عبر شاطئي الهلال و العين الواقعين ببلدية سيدي بن عدة و شواطئ بلدية أولاد الكيحل (عين تموشنت)، حيث تم توقيف 3 عناصر من أفراد هذه الشبكة الإجرامية و إفشال مخطط للهجرة السرية ل13 شابا، مثلما تمت الإشارة إليه.