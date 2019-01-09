انقطاع في التموين بالغاز في بلدية الحراش

أخبار الوطن
9 يناير 2019 () - واج/س.أ
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سجل انقطاع في التموين بالغاز،اليوم الأربعاء عبر عدة أحياء ببلدية الحراش شرق العاصمة، بسبب  حدوث تسرب في أنبوب التوزيع (للغاز) ، حسبما أفاد به بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للعاصمة.

و من بين الأحياء  التي عرفت انقطاع في التموين بالغاز ذكر البيان حي  الدهاليز الثلاثة، وحي 4.000 سكن كوريفة، و منطقة النشاطات بالحراش, ومستشفى زميرلي، وكذا وحدة الحماية المدنية. 

"و قد جندت جميع الفرق التقنية لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للعاصمة لإعادة تزويد هذه الأحياء بالغاز و ذلك في اقرب الآجال"،يضيف نفس البيان. 

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