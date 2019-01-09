سجل انقطاع في التموين بالغاز،اليوم الأربعاء عبر عدة أحياء ببلدية الحراش شرق العاصمة، بسبب حدوث تسرب في أنبوب التوزيع (للغاز) ، حسبما أفاد به بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للعاصمة.

و من بين الأحياء التي عرفت انقطاع في التموين بالغاز ذكر البيان حي الدهاليز الثلاثة، وحي 4.000 سكن كوريفة، و منطقة النشاطات بالحراش, ومستشفى زميرلي، وكذا وحدة الحماية المدنية.

"و قد جندت جميع الفرق التقنية لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للعاصمة لإعادة تزويد هذه الأحياء بالغاز و ذلك في اقرب الآجال"،يضيف نفس البيان.