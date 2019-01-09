أطلقت الوحدات الجوية للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، نظاما جديدا "SPEEDO" لتحديد سرعة المركبات انطلاقا من المروحيات، وفي هذا الصدد، نظمت الوحدة الجوية للأمن الوطني بالجزائر العاصمة زيارة ميدانية لفائدة صحفيي وسائل الإعلام الوطنية للتعريف بهذا النظام الجديد الذي زودت به مروحيات الأمن الوطني والذي يسمح بتحديد سرعة المركبات آنيا ونقلها إلى مصالح شرطة الأمن العمومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها بخصوص مخالفي قانون المرور أو المتورطين في حوادث السير.

وبإطلاق هذا النظام، ستعزز الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال السلامة المرورية عبر مختلف الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى دعم فعالية تدخل القوات العاملة في الميدان. وبالمناسبة، تم استعراض المهام الرئيسية لمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، لاسيما المراقبة الجوية لحركة المرور والمساهمة في تأمين التظاهرات الرياضية الوطنية والثقافية الكبرى بواسطة كاميرات عالية الدقة المثبتة عبر مروحيات الأمن الوطني والتنسيق مع مختلف المصالح العملياتية.