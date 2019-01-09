أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري وتربية المائيات، عبد القادر بوعزقي اليوم الأربعاء بالجزائر أنه تم إحصاء على المستوى الوطني أكثر من 60 منتوج فلاحي قابل للتوسيم وذلك بهدف إعطائها قيمة مضافة وتنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.

وأضاف بوعزقي خلال افتتاحه برفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد لفعاليات الطبعة الـ9 لمعرض "السوق الكبير" للمنتجات الفلاحية المحلية الأصيلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2969" أنه تم من قبل توسيم والاعتراف بجودة منتجين فلاحيين وهما التين المجفف لبني معوش (بجاية) وتمور "دقلة نور" لطولقة (بسكرة) وأن القطاع سيعمل على تثمين وتوسيم أكبر عدد من المنتجات الفلاحية من أجل حمايتها وإعطائها القيمة المضافة التي تستحقها.

وأشار الوزير خلال هذه التظاهرة التي نظمت بالمزرعة البيداغوجية بزرالدة في العاصمة (تستمر لغاية 12 يناير المقبل) أنه سيتم قريبا توسيم منتوج محلي ثالث وهو زيتون "سيق" وذلك لفتح الطريق أمامه من أجل التصدير نحو الخارج.

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة على مستوى القطاع تعمل على المستوى الوطني بمعية جمعيات فلاحية محلية من أجل تثمين وتوسيم المنتجات الفلاحية في كل منطقة من مناطق الوطن.كما تعمل هذه اللجنة الوطنية بمعية الجمعيات الفلاحية المحلية على إعادة إحياء الفضاء الريفي الذي أصبح يزخر بمنتوجات فلاحية متنوعة يمارسها أبناء كل منطقة، يقول الوزير.