حول منتخب اليابان تأخره بهدف أمام تركمانستان إلى فوز 3-2 في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة في كأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي يوم الأربعاء.

ووضع أرسلان أمانوف تركمانستان في المقدمة بعد 26 دقيقة من البداية بتسديدة هائلة لكن يويا أوساكو أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 56 و60 ليجعل النتيجة 2-1 لليابان.

وأضاف ريتسو دوان الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 71 إثر سلسلة من التمريرات قبل أن تصله الكرة على حافة منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد على يسار الحارس أوراز محمدوف.

وقلص أحمد عطاييف الفارق لتركمانستان في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ووضعت اليابان، المتوجة باللقب أربع مرات آخرها 2011، أول ثلاث نقاط في المجموعة متساوية مع أوزبكستان التي تغلبت 2-1 على سلطنة عُمان في وقت لاحق يوم الأربعاء وفي المقابل ظلت عُمان وتركمانستان بدون نقاط.

وتقام مباريات الجولة الثانية من المجموعة يوم السبت المقبل حيث تلتقي عُمان مع اليابان في ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي بينما تلعب تركمانستان مع أوزبكستان على ستاد راشد بمدينة دبي.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.