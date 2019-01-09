أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس اليوم الأربعاء، للسفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في آجالها الدستورية، معتبرا أنها قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب.

وجاء في بيان للحزب أن لقاء بن فليس بالسفير الأمريكي كان بطلب من الأخير، حيث "تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون الجزائري الأمريكي وسبل تطويرها وتنميتها مستقبلا، وكذا للوضع السائد في بلدنا والوضع الإقليمي".

وأضاف البيان أن بن فليس عرض تقييمه للوضع في بلدنا على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، والتي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية -حسبه-، معتبرا أنها "قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد من خلال تنظيم انتخابات نظيفة وفتح الطريق أمام حل سلميّ وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا".