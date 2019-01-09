توفي مساء اليوم، عامل على شاحنة خلط الإسمنت، يبلغ من العمر 48 سنة بصعقة كهربائية بورشة إنجاز مشروع سكنات عدل، ببلدية بولحاف الدير ولاية تبسة، والمسند لشركة أطلس التركية وذلك بعدما تعرضت الآلية لتماس مع كابل للضغط المتوسط 30 ألف فولط، وقد نقلت جثة الضحية إلى قسم الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية الدكتور عالية صالح،

وأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات والتحقق من مدى تطبيق شروط السلامة المهنية للعمال أثناء مباشرة الأشغال والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من عدمه.