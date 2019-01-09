جددت كتابة الدولة الأمريكية، تحذيراتها للرعايا الأمريكيين الراغبين في زيارة الجزائر، من خطر زيارة مناطق محاذية لتونس وليبيا ومالي بسبب وجود تهديدات إرهابية.

وجاء في آخر تحديث لنصائح السفر، الصادر أمس، أن" توخي الحذر الشديد مطلوب عند السفر للجزائر بسبب الإرهاب". وحثت كاتبة الدولة الرعايا الأمريكيين على عدم السفر إلى المناطق الجبلية جنوب العاصمة والمناطق المحاذية من الحدود الشرقية والجنوبية ومناطق في الصحراء الكبرى خصوصا.

وضمت قائمة المحاذير أساسا المناطق الريفية التي تقع على بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع تونس، في إشارة إلى المناطق القريبة لمنطقة الشعانبي التي تعدّ بؤرة عدم استقرار في المنطقة، وضمن حدود 250 كيلومتر من الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا بسبب الأنشطة الإرهابية والجنائية، في إشارة إلى خطر الاختطاف. وتتماثل نصائح السفر التي تعني الجزائر مع تلك الموجّهة للرعايا الأمريكيين المتوجهين لتونس، حيث دعوا قبل أيام لتجنب التوجه للمناطق المجاورة لمنطقة جبل الشعانبي المحاذية للأراضي الجزائرية، بسبب وجود خطر عالي لجماعات إرهابية هناك وتستعمله مركزا لانطلاق الهجمات على القوات الحكومية التونسية.

وحثت أيضا على تجنّب السفر براً إلى الصحراء الكبرى. وقالت إن الإرهابيين والجماعات الإجرامية تنشط في أجزاء من الصحراء الكبرى، وأوصت بشدة بالسفر جواً وليس براً عند التنقل إلى الجنوب، في إشارة إلى وجود مخاوف الوقوع في يد خاطفين قد يستعملونها رهائن لطلب فدية.

وكان رعايا أمريكيون يعملون في شراكة "بريتيش بتروليوم" الشريكة لسوناطراك في منشأة تقنتورين بولاية إليزي على الحدود مع ليبيا، سقطوا في هجوم إرهابي تحول لعملية احتجاز رهائن. وأرسلت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى هذه المناطق لتعزيز الأمن، مع تزايد عدم الاستقرار في دول الجوار. وحذّرت كتابة الدولة من أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في الجزائر. ونبّهت إلى أن الإرهابيين قد يشنّون هجمات دون سابق إنذار وأنهم قاموا مؤخرا باستهداف قوات الأمن الجزائرية.

وذكرت أيضا أن معظم الهجمات تحدث في المناطق الريفية، لكن الهجمات يمكن أن تنظّم في المناطق الحضرية على الرغم من وجود الشرطة المكثّف والنشيط. وذكّرت بالهجمات التي وقعت بقسنطينة وعزابة بسكيكدة وتيارت وناحية سيدي بلعباس، حيث قتل وجرح عدد من عناصر الأمن. وخرجت منطقة القبائل من قائمة المناطق التي يتوجّب الحذر الشديد عند السفر إليها، والتي كانت مدرجة في بيانات سابقة ضمن قائمة النواحي التي يوجد فيها خطر متزايد بسبب نشاط جماعات إرهابية هناك أعلنت ولاءها لتنظيم الخلافة.

وأشارت أيضا إلى تسجيل 56 محاولة اختطاف لأطفال خلال السداسي الأول من العام الجاري، استنادا إلى شبكة "ندى" الحقوقية. وحذرت كتابة الدولة بهذا الخصوص من ظاهرة إغراء المواطنات الأمريكيات اللواتي يقابلن رجلًا جزائريًا على الأنترنت إلى الجزائر بغرض الزواج ثم يُحتجزن ضد إرادتهن. وحمل التحذير شكوى من القيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على تحرك الدبلوماسيين الأجانب خارج العاصمة. وقالت إن لدى الحكومة "قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة خارج مقاطعة الجزائر بسبب قيود الحكومة الجزائرية على سفر موظفي الحكومة الأمريكية، أي الأعوان الدبلوماسيين". ويتوجب على السلك الدبلوماسي الأجنبي العامل بالجزائر الحصول على رخص للتنقل خارج العاصمة، والمعمول به منذ حادثة اختطاف دبلوماسيين عرب في التسعينيات بضواحي بومرداس.