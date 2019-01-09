فاز المنتخب القطري لكرة القدم على نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات.

وسجل بسام الراوي (65) والمعز علي (79) هدفي الفوز لصالح المنتخب القطري. وبفوزه اليوم يحل المنتخب القطري في المركز الثاني في المجموعة التي تتصدرها السعودية برصيد 3 نقاط لكل منهما من مباراة واحدةي بفارق الأهداف أمام قطري في حين بقي رصيد لبنان وكوريا الشمالية خالياً من النقاط.

وكانت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة شهدت يوم الثلاثاء فوز السعودية على كوريا الشمالية 4-0 بدبي.

وتشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة لقاء لبنان مع السعودية يوم السبت في دبيي وكوريا الشمالية مع قطر في العين.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعةي إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.