أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة مجلس قضاء تبسة بالتحقيق في وقائع تزوير العملة الوطنية.

تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة على إثر دوريات على مستوى إقليم الإختصاص من العثور على أوراق نقدية كانت مهملة وسط النفايات داخل كيس بلاستيكي متمثلة في 158 ورقة كبيرة تتضمن كل ورقة ثلاث أوراق نقدية مقلدة بمقدار 474 ألف دينار جزائري وهي عبارة عن أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري لتقوم ذات المصلحة بفتح تحقيق في القضية بعد عرضها على الوكالة التجارية بنك الفلاحة والتنمية الريفية أين تبين بأنها مزورة في انتظار كشف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.