أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة مجلس قضاء تبسة بالتحقيق في وقائع تزوير العملة الوطنية.

تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة على إثر دوريات على مستوى إقليم الإختصاص من العثور على اوراق نقدية كانت مهملة وسط النفايات داخل كيس بلاستيكي متمثلة في 158 ورقة كبيرة تتضمن كل ورقة ثلاث اوراق نقدية مقلدة بمقدار 474 ألف دينار جزائري و هي عبارة عن أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري لتقوم ذات المصلحة بفتح تحقيق في القضية بعد عرضها على الوكالة التجارية بنك الفلاحة و التنمية الريفية أين تبين بأنها مزورة في انتظار كشف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.