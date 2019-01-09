كشف المدير العام لمؤسسة نفطال، رشيد نديل، خلال إشرافه، أمس، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تخزين وتزويد بالمحروقات ومركز تعبئة قارورات الغاز البوتان ب 13، الذي تم تحويله من وسط مدينة برج بوعريريج إلى خارجها، عن مشروع إنتاج وحدات سير غاز بالشراكة مع مؤسسة أجنبية ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الزيوت قبل نهاية 2020.

أوضح المدير العام لمؤسسة نفطال، في رده على وسائل الإعلام، أن عملية تحويل مراكز تعبئة قارورات الغاز من وسط التجمعات السكانية إلى خارجها، تقررت بسبب التوسع العمراني، حفاظا على أمن المواطنين. وردا على سؤال حول شكوى أصحاب المركبات من رداءة نوعية البنزين، اعترف نديل بتسرب المياه في بعض محطات التوزيع، وأضاف أنه من حق المواطنين الذين تضررت مركباتهم اللجوء إلى محطة نفطال للمطالبة بالتعويض، كون المؤسسة مؤمّنة. أما بالنسبة لمشكل نقص الزيوت، فتحدث عن تسجيل عجز كبير في الإنتاج المحلي، ما يعكس لجوء نفطال للاستيراد، كاشفا عن اتصالات مع شركة أجنبية لإنجاز مصنع تكرير جديد، سيشرع في الإنتاج قبل نهاية 2019.

وكشف رشيد نديل عن مشروع مع شركة أجنبية لإنجاز مصنع ينتج أجهزة سير غاز، والأطقم المركبة في المركبات في الجزائر، وهي التي تستورد حاليا، بنسبة إدماج عالية قبل نهاية 2020.

وشملت زيارة الرئيس المدير العام لنفطال إلى برج بوعريريج تدشين محطة خدمات نفطال، قرب لمهير، ومحطة خدمات على الطريق الوطني 45 المؤدي إلى المسيلة، وزار المركز القديم لتخزين الوقود ومركز تعبئة قارورات الغاز ووضع حجز الأساس لمركز جديد.