حددت نهاية شهر مارس لإجراء القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا (2019)، بعدما منحت الكونفدرالية الإفريقية التنظيم لمصر على حساب جنوب إفريقيا.



وستنظم كأس أمم إفريقيا لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا عوض 16 شهر جوان القادم، وستقام المقابلات في ثمانية ملاعب في 5 مدن، ويتعلق الأمر بكل من (القاهرة، السويس، بورسعيد، الإسكندرية والإسماعيلية).

ونجح 13 منتخبًا في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، ويتعلق الأمر بكل من: الجزائر - الكامرون - كوت ديفوار - مصر - غينيا - مدغشقر - مالي - المغرب - موريتانيا - نيجيريا - أوغندا - السنغال - تونس. وستقام مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات في الأسبوع الأخير من شهر مارس لتحديد المنتخبات الـتي ستحجز مكانها في النهائيات.



وقالت تقارير صحفية مصرية، من جانب آخر، إن الاتحاد المصري يخطط لتطبيق إقامة مباريات كأس أمم إفريقيا (2019) في 6 مجموعات بمحافظات مصر، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لكأس العالم الأخيرة بروسيا تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للإعلام المصري نقل مباريات كأس أمم إفريقيا (2019) على قنوات التلفزيون المصري، في الوقت الذي أعلنت قناة “بي.ين.سبور” القطرية عن وقف البث في مصر في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الكاف فوز مصر بتنظيم الدورة القادمة، بدعوى أنها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية وسط تساؤلات حول خلفيات الحرب التجارية التي أعقبت قرار الكاف حول حقوق النقل التلفزيوني للدورة، خاصة بعدما صرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري بأنهم بدأوا الاستعداد مبكرا لهذا الحدث الكروي الكبير بتوفير كافة الإمكانيات الفنية، مع وعد بخطوة كبيرة في نقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية، مشددا على أن مصر يحق لها نقل المباريات عبر التلفزيون الأرضي بحكم أنها الدولة المستضيفة.