اعلن اليوم الأربعاء بقسنطينة وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار أنه "تم إطلاق أشغال 90 بالمائة من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل ) المسجلة على المستوى الوطني."



و في كلمته على هامش مراسم وضع حجر أساس مشروع 3 آلاف مسكن من برنامج عدل 2 بحي الشهيد أحمد زبيري بالوحدة الجوارية رقم 13 بالمدينة الجديدة علي منجلي أوضح الوزير بأنه "تم إطلاق أشغال أكثر من 390 ألف مسكن من صيغة عدل من أصل ما مجموعه 470 ألف وحدة يحصيها هذا البرنامج عبر التراب الوطني."



و لدى تطرقه لبرنامج عدل بولاية قسنطينة أفاد طمار في هذا الشأن بأنه تم إطلاق أشغال 16 ألف و 60 مسكن من أصل ما مجموعه 16 ألف و 150 وحدة من برنامج عدل 2 موضحا بأنه "سيتم إطلاق أشغال ال90 مسكنا المتبقين من هذا البرنامج خلال سنة 2019."



و بالقطب الحضري الجديد ماسينيسا ببلدية الخروب قام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 2000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار من برنامج عدل 2 بآجال إنجاز 30 شهرا.

و بالمناسبة تبادل الوزير أطراف الحديث مع ممثلي مكتتبي برنامج عدل 2 الذين طرحوا عليه انشغالاتهم حيث طمأنهم بأن "شكاويهم ستؤخذ بعين الاعتبار و بأن المصالح المعنية ستسهر على متابعة ملفاتهم حالة بحالة."



و بعين المكان شدد الوزير على ضرورة توفير التجهيزات العمومية اللازمة والمؤسسات التعليمية و المنشآت الرياضية و المساجد على وجه الخصوص.

و بعد أن وصف قسنطينة ب"الورشة الكبرى" في الجانب المتعلق بإنجاز أشغال الطرق و مختلف الشبكات أكد وزير السكن و العمران و المدينة بأن "الولاية ستشهد توزيع عدد معتبر من السكنات خلال سنة 2019."



و في ختام هذه الزيارة عقد الوزير اجتماعا مغلقا مع المسؤولين المحليين بمقر الولاية يتعلق بتمويل أشغال الطرق و مختلف الشبكات.