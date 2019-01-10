اشتكى الكثير من موظفي وأسلاك التربية الوطنية من سوء المعاملة لدى مديرية التربية لولاية البليدة، التي تصل في بعض الأحيان، حسبهم، إلى “الاستخفاف” بهم، على حد تعبير أحد الأساتذة الذي قصد المديرية مؤخرا. ولا تختلف هذه المعاملة في جميع مصالح المديرية، بدءا من الاستقبال حتى سكرتاريا المديرة، مرورا بالأمانة العامة فمصلحة الموظفين. والسؤال المطروح: إذا كان المعلم والأستاذ يعاملان بهذه الطريقة، فأي معاملة تلقاها الأسلاك الأخرى؟ فقليل من التبجيل لهذا المعلم الذي كاد أن يكون رسولا.