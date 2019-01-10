يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الخميس بكراكاس في مراسم تنصيب الرئيس الفنزويليي نيكولاس مادورو.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة بأنه "تبعا لتعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يشارك مصطفى قيطوني اليوم الخميس 10 يناير 2019 بكراكاس في مراسم تنصيب نيكولاس مادوروي رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية".

يذكر أن الرئيس مادورو سيؤدي اليمين الدستوري الخميس أمام المحكمة العليا الانتخابية بعدما تم انتخابه لعهدة ثانية لمدة ست سنوات في 20 مايو 2018. ويتزامن أداء اليمين الدستوري مع الاحتفال بالذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الرئيس السابق هوغو شافيز الذي وافته المنية في 2013 .