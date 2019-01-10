أعلن النادي الرياضي الصفاقسي أمس الأربعاء في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الجناح الأيسر الجزائري نذير قريشي الى غاية 2022.

ويمثل هذا العقد التجربة الاحترافية الأولى لنذير قريشي (27 عاما) خارج الجزائر بعدما تقمص سابقا ألوان اتحاد الشاوية وشباب عين فكرون واتحاد عنابة ومولودية العلمة ومولودية قسنطينة وجمعية الخروب.

وشارك المهاجم الجزائري في المباراة الودية التي خاضها النادي الصفاقسي يوم السبت الماضي أمام الاتحاد المنستيري وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق عاصمة الجنوب الذي فاز بهدفين مقابل هدف.

وتحول النادي الصفاقسي يوم الأربعاء إلى كامبالا حيث سيواجه يوم السبت المقبل فريق فايبرز الأوغندي لحساب ذهاب الدور السادس عشر مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.