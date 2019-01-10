بدأ اليوم الخميس إضراب عن العمل لأطقم الأمن في مطارات دوسلدورف وكولونيا وبون بألمانيا بسبب خلاف على زيادة الأجور..

و أوضحت مصادر إعلامية إن اتحاد المطارات الألماني انتقد هذا الإضراب الذي سيؤثر على نحو 111 ألف مسافر وأعرب عن "ذعره" تجاه الإجراء الذي تتخذه نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا في التعامل مع خلاف بشأن زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات.

وقال رالف بايزل رئيس الاتحاد في تصريح بثته وكالة الأنباء الألمانية إن الإضراب لمدة يوم كامل يعد إجراء "مبالغا فيه ومتهورا وغير مسؤول" موضحا أنه سينجم عنه أضرار بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات التي ليست طرفا شريكا في المفاوضات في هذا الخلاف ولكن "لصورة ألمانيا" أيضا.