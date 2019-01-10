أجرت قناة تلفزيون "كان" العبرية مقابلة مع الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعد أن غرّدت في "تويتر" عشية رأس السنة مؤكدة من جديد بالعبرية والعربية أنها تؤيد وبشدة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الإعلامية الكويتية في التسجيل المصور الذي بثته القناة العبرية إنها تلقت تهديدات بسبب دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وشددت على أن الوقت حان لمثل هذه الخطوة قائلة بالخصوص: "نحن في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل".

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارتها تغريدة رأس السنة، واصلت السعيد على حسابها في "تويتر" تأكيد حماستها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وساقت في ذلك شواهد رأت أنها تدعم موقفها من هذه الدعوة الجدلية التي تعرضت بسببها إلى موجة انتقادات واسعة وعنيفة.

الكيان الصهيوني بطبيعة الحال استقبل تغريدات الإعلامية الكويتية الداعية للتطبيع معها بترحاب كبير، وتناقلت أجهزة الإعلام الصهيونية دعوتها مستغلة إياها في الدعاية الواسعة لمثل هذا التوجه في المنطقة العربية.