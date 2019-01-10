أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه بيرتن ألبيون (9-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما ليلة الأربعاء.

وساهم الدولي الجزائري رياض محرز في سحق فريق الخصم، كما هز الشباك "ألبيون" مستغلا كرة عرضية سددها داخل المرمى محرزا الهدف التاسع بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "الاتحاد".



افتتح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط السيتي، مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الخامسة من صافرة البداية.

وأضاف زميله المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس هدفين متتاليين، في الدقيقتين (30 و34)، وعزز زميله اللاعب الأوكراني ألكسندر زينتشينكو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وجاء غابرييل خيسوس، وأحرز هدفين آخرين ليوقع على "سوبر هاتريك أو بوكر"، في الدقيقتين (57 و65)، وتخللهما هدف زميله لاعب خط الوسط، فيل فودين، سجله عند الدقيقة 62.

وأضاف الظهير الأيمن كايل والكر الهدف الثامن للسيتي، في الدقيقة السبعين.

يذكر أن فريق بيرتن ألبيون يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.