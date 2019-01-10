اعتبر المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد رابح بن محي الدين، اليوم الخميس، إن المجتمع برمته مسؤولا إزاء تفاقم ظاهرة الاختناق بالغاز.

وفي حديثه للإذاعة الجزائرية، اعتبر رابح بن محي الدين، أن المجتمع برمته مسؤولا إزاء تفاقم ظاهرة الاختناقات بالغاز، خصوصا خلال هذا الفصل "الشتاء"، داعيا إلى الوقاية ومراقبة الأجهزة التي ينبعث منها أول أكسيد الكاربون كالمدفأة أو الموقد "الطابونة" أو حتى المسخن، محذرا من استعمال الموقد أثناء الاستحمام.

وشدد بن محي الدين على أهمية الإنتباه لأعراض التعرض لهذا القاتل الذي لا رائحة ولا طعم ولا لون له – على حد وصفه- كالشعور بآلام في الرأس أو ضيق في الصدر أو الغثيان أو الرغبة في التقيؤ .." ومن ثم سارع إلى مراقبة المسخن أو المدفأة أو الموقد".

وكشف المتحدث عن تسجيل 19 حالة وفاة اختناقا بالغاز وإسعاف 102 آخرين في عين المكان ونقلهم لأقرب مصلحة في ظرف سبعة أيام الأخيرة.