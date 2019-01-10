فرنسا تعتزم الانسحاب من سوريا بشروط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن فرنسا ستنسحب من سوريا بعد التوصل لحل سياسي.

وقال لودريان خلال مقابلة أجرتها معه قناة سي- نيوز الفرنسية أن "فرنسا ستنسحب من سوريا عندما يتم التوصل لحل سياسي ".

وأضاف: "فرنسا متواجدة عسكريا في العراق وهي متواجدة أيضا عسكريا في سوريا لكن بشكل متواضع إلى جانب القوات الأمريكية".

هذا واعتبر لودريان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبدى ليونة " حول مسألة انسحاب بلاده من سوريا؛ فبعد أن كان ترامب أعلن عن انسحاب سريع للقوات الأمريكية من سوريا، عاد ليقول بأن بلاده ستنسحب وفق جدول مدروس.