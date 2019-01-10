كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الخميس، على أن المدير الرياضي لروما الإيطالي، الإسباني رامون رودريغيز المعروف بلقب"مونشي"، يستهدف التعاقد مع إسماعيل بن ناصر نجم إمبولي الإيطالي ومنتخب الجزائر.

وكان أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب نادي العاصمة الإيطالية، اختار، في وقت سابق، هذا الأخير كأفضل اكتشاف للنصف الأول من الموسم الأول للدوري الإيطالي، وذلك في استفتاء وكالة الأنباء الإيطالية.

وتألق إسماعيل بن ناصر بشكل خاص خلال مرحلة الذهاب من "السيري أ"، وهو ما جعله يشارك في جميع مباريات فريقه

ومنذ انتقاله لإمبولي في سنة 2017، شارك لاعب الوسط الجزائري في 59 مباراة سجل خلالها هدفين وأهدى 5 تمريرات حاسمة.

ودخل بن ناصر في الفترة الأخيرة حسابات منتخب الجزائر، حيث تواجد ضمن قائمة اللاعبين الذين وجه إليهم الدعوة جمال بلماضي في مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا مصر 2019.

ويملك إسماعيل بن ناصر في رصيده 7 مباريات بقميص منتخب الجزائر لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، آخرها أمام الرأس الأخضر.