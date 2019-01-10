كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة وافقت على فتح 2000 منصب لتغطية العجز المسجل على مستوى المساجد والمدارس القرآنية عبر الوطن.

وفي رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، يتعلق بأسباب تأخر تدشين مشروع مسجد القطب بولاية الأغواط ومشكل نقص تأطير المساجد بهذه المنطقة، أوضح الوزير أنه من المنتظر استلام المشروع خلال السداسي الأول لسنة 2019، مضيفا أن الحكومة "وافقت على فتح 2000 منصب لتوظيف أئمة بصيغة التعاقد قصد تغطية العجز المسجل بالمساجد والمدارس القرآنية".

وفي نفس الموضوع، أكد الوزير أن تغطية المساجد بالأغواط "بلغت نسبة 90 % ، غير أن ارتفاع الكثافة السكانية بهذه المنطقة أعطى انطباعا بأن قطاع الشؤون الدينية يعاني من عجز في التأطير، وعليه فإن الحكومة اتخذت قرارا بتوفير الإطارات اللازمة لهذه المناصب".