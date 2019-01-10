انهزم المنتخب البحريني أمام نظيره منتخب تايلاندا بنتيجة 1-0 اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم الجارية بالإمارات العربية المتحدة.

واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة بالتعادل مع الإمارات 1 -1 في المباراة الافتتاحية في الوقت الذي خسر فيه منتخب تايلاندا على يد نظيره الهندي 1 -4.

وحصد منتخب تايلاندا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني، وتجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.