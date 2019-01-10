كأس آسيا: تايلاندا تفاجئ البحرين

رياضة
10 يناير 2019 () - إ.ب/وأج
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انهزم المنتخب البحريني أمام  نظيره منتخب تايلاندا بنتيجة 1-0 اليوم الخميس  في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم الجارية بالإمارات العربية المتحدة.

واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة بالتعادل مع الإمارات 1 -1  في المباراة الافتتاحية في الوقت الذي خسر فيه منتخب تايلاندا على يد نظيره الهندي 1 -4.

وحصد منتخب تايلاندا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني، وتجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة في المركز  الرابع الأخير.

 

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