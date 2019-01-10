سجلت اليوم مصالح الفلاحة في البليدة نفوق 12 رأس خروف بحي مرمان بالضواحي، أصيبت بأعراض الحمى القلاعية، فيما تم عزل أكثر من 30 رأس آخرين، تحسبا لنتائج التحاليل، ظهرت عليهم أعراض.

وأكد مدير الفلاحة الولائي لـ"الخبر"، صحة نفوق الأغنام، موضحا أنهم وخلال عملية مراقبة ومعاينة للمربين، وقفوا على نفوق 12 رأسا، اتضح بأن صاحبها جلبها من ولاية المسيلة، قبل قراري تعليق نشاط الأسواق وتنقل الحيوانات، منذ 3 أسابيع تقريبا، وكإجراء احترازي قاموا بعزل بقية الماشية، وأخضعوها للاختبار المخبري، لتأكيد أو نفي أن تكون حاملة لأعراض المرض الوبائي، ونفى في خضم التوضيح تسجيل أي حالات مشبوهة إلى غاية اليوم، مضيفا أن ما يجعل مراقبة حركة نقل هذه الحيوانات صارمة هو كون البليدة تعتبر منطقة عبور.