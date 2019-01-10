أصبح منتخب الأردن أول المتأهلين إلى دور الستة عشر في كأس آسيا لكرة القدم بعد فوز على سوريا (2-0) في الجولة الثانية لدور المجموعات اليوم الخميس.

وسجل التعمري الهدف الأول في الدقيقة 26 وصنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وهذه أول مرة يفوز فيها الأردن بأول مباراتين في دور المجموعات كما خرج المنتخب الملقب باسم "النشامى" بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين بالبطولة القارية لأول مرة منذ 2004.

وبات رصيد الأردن ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لسوريا التي تعادلت مع المنتخب الفلسطيني دون أهداف في الجولة الأولى. وتلعب أستراليا حاملة اللقب مع فلسطين يوم الجمعة.

ويتأهل أول منتخبين إلى دور الستة عشر إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالبطولة القارية.