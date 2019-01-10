أعطت لجنة المراقبة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، موافقتها باعتماد الملعب الجديد لعين مليلة حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة الوطنية.

وستخوض جمعية عين مليلة مباراتها الأولى بملعبها أمام أولمبي المدية لحساب الجولة الثامنة عشرة للبطولة المحترفة الأولى يوم السبت 19 جانفي.

ويتوفر الملعب الجديد على أرضية من العشب الطبيعي الذي يستجيب للمعايير المطلوبة في مباريات الرابطة الأولى، في انتظار استكمال أشغال الإنارة التي ستتكفل بها السلطات المحلية تحسبا للموسم الكروي المقبل، حسب ما يؤكده نفس المصدر.

وسيحمل الملعب الجديد اسم الشهيد خليفي توهامي زبير الذي سقط في ميدان الشرف عام 1958 وهو بطل سابق في الدراجات.

للتذكير، كانت جمعية عين مليلة تستقبل منافسيها منذ بداية الموسم الجاري بملعب أول نوفمبر بباتنة، حيث اعتبرت الرابطة بأن الملعب القديم، "دمان-ذبيح-الشريف بعين مليلة لا يستجيب لمتطلبات بطولة الرابطة الأولى".

في الترتيب العام، تحتل جمعية عين مليلة المركز الثالث عشر بمجموع 18 نقطة رفقة أربعة أندية أخرى عشية إجراء الجولة الـ 17 التي تنطلق يوم غد الجمعة.