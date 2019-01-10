حقق منتخب الإمارات لكرة القدم، اليوم الخميس، الفوز على الهند بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية في إطار مباريات الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس آسيا لكرة القدم والمقامة حاليا في الإمارات وتستمر حتى الأول من فيفري المقبل.

سجل هدفا المباراة خلفان مبارك في الدقيقة 41 وعلي مبخوت في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة في حين تجمد رصيد منتخب الهند عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن تايلاند.