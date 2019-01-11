يردد بعض أعضاء لجنة السكن للمجلس الشعبي الولائي بسوق أهراس المثل الشعبي القائل ”لا اسوّق ولا مد البردعة” على رئيس اللجنة الذي بقي يتهرب من تنظيم خرجات ميدانية للوقوف على مدى تقدم أو تأخر أشغال مختلف البرامج السكنية في الولاية، وإنجاز تقرير حول هذا القطاع الحساس. واستهجن هؤلاء رفض رئيس اللجنة من ينوب عنه لرئاسة اللجنة مؤقتا، بل اعترض حتى على رئيس المجلس الولائي لمنعه تسليم أمر بمهمة لأعضاء اللجنة من أجل إنجاز عرض حال حول واقع الحظيرة السكنية، متسائلين إذا كان هذا الأخير باستطاعته تبرير إلغاء ملف السكن المقرر عرضه في الدورة المقبلة نهاية الشهر الجاري، أم أن وراء ذلك سرا لا يعلمه إلا هو؟